ШОК ИЗ АТИНЕ: Никола Јокић добио позив од Јанакопулоса!? (ВИДЕО)

Освојио је прошле сезоне Евролигу, али, жели још успеха са својим клубом.



Председник грчког клуба активан је на Инстаграму, често се оглашава, а овај пут тема је био Србин из Сомбора Никола Јоић коме је послао пунуду да дође у Атину и појача Зелене.

-Данас сам се пробудио у добром расположењу. Јокићу, хоћеш ли да дођеш у Панатинаикос - рекао је Јанакопулос.

Обзиром на зацементиран и огроман уговор Јокића са Денвером од преко 130 милиона долара, питање је да ли је такав трансфер уопште могућ.

Међутим газда ”зелених” вероватно има ”скривеног кеца” у рукаву.

On his Instagram account, Panathinaikos president Dimitris Giannakopoulos asks Nikola Jokic to come and sign for his team.



Sur son compte Instagram, le président du Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos demande à Nikola Jokic de venir signer pour son club. pic.twitter.com/vjtMrjSIFq

— SKWEEK (@skweektv) January 3, 2025