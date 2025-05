СПУРСИ ИМЕНОВАЛИ НАСЛЕДНИКА ГРЕГА ПОПОВИЋА: Мич Џонсон нови тренер

Тексашани су у току дана објавили да се Грег Попович повлачи са места тренера после 29 година на клупи, али не из и клуба, пошто ће имати саветодавну улогу.



Његово место заузеће Мич Џонсон, који је у Спурсима од 2016. године.

"Заиста сам захвалан и почаствован што ми је указана ова невероватна прилика", рекао је Џонсон за званични сајт франшизе.

"Захвалан сам тренеру Попу и менаџменту што имају поверења у мене да наставим да радим са екипом и обећавам да ћу дати све што је у мојој моћи да учиним поносним навијаче Спурса".

Џонсон је преузео екипу у јеку сезоне, након што је Грег Попович доживео блажи мождани удар, и водио тим до учинка 31-45.

Breaking: The San Antonio Spurs are hiring assistant Mitch Johnson as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. Johnson has been an assistant in Spurs program for a decade, took over as interim coach in November – and now earns job as Gregg Popovich's successor. pic.twitter.com/43tpK5gEA9

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2025