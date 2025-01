(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: Новим трипл-даблом претекао још једну легенду, Богдановић скроман у победи Хокса

Забележио је Сомборац још један трипл-дабл учинак у победи свог Денвера над Даласом Луке Дончића и то убедљивом, резултатом 114:99.

Иако је успут успео да разигра Џамала Мареја који је бројао чак до 45 поена, Јокић је ипак оборио још један рекорд и претекао још једну легенду најјаче лиге света.

Српски центар је имао 10 поена, исто толико асистенција и 14 скокова и постао је најбржи у историји који је успео да постигне више од 15.000 поена, 7.500 скокова и 5.000 асистенција. Претекао је тако чувену звезду Бостона Лерија Бирда, пошто је то урадио у 709 одиграних утакмица, чак 90 мање од легендарног Американца.

With his 8th assist tonight, Nikola Jokić just became the fastest player to reach 15K+ PTS, 7,500+ REB, and 5K+ AST, doing so in just 709 games.



The fastest previously? Larry Bird at 799 games. pic.twitter.com/zjqjZRBtcN

— NBA (@NBA) January 15, 2025