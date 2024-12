(ВИДЕО) ОПШТА ТУЧА НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА Земунци спремили заседу Гробарима

Према медијским извештајима, навијачи ФК Земуна, ТауруНум Бојси, наводно су припремили заседу навијачима Партизана који су се враћали са Београдске арене.

На друштвеним мрежама појављује се снимак јурњаве и сукоба на улици, где су навијачи запалили бакље. На снимку се чује и прича о једном момку који је наводно претучен каишем, али је на крају успео да побегне.

У позадини снимка чују се повици са околних зграда, док женски глас позива да се тензије смире.

Ово није био једини инцидент тог четвртка, јер су према тврдњама медија забележени и други сукоби на оближњим улицама.

05.12.2024🇷🇸Streetfight Taurunum Boys (Zemun) attacked Grobari (Partizan) in Zemun, click here for more: https://t.co/zaSwwBv6DV pic.twitter.com/pXClhRMOuD

