(ВИДЕО) ВЕЧИТИ ДА СЕ ЗАХВАЛЕ ФЕНЕРУ: Тројком у последњој секунди срушио им конкурента за плеј-оф Евролиге

Такав исход меча апсолутно одговара београдским вечитим ривалима, пошто је Фенербахче Црвеној звезди готово сигурно, а Партизану свакако недостижан на табели, док је Париз директан конкурент српским екипама за место у плеј-офу.

Турски тим је направио велики преокрет јер је у последњој четвртини губио максималних 15 разлике, а на крају је троком Хејс-Дејвиса у последњој секунди меча победио.

Најефикаснији на мечу био је Марко Гудурић са 25 поена, а Американац је убацио 19.

Фенербахче је на скору 21-10 и оверио је плеј-оф, док Париз има учинак 17-14.

Истовремено, Монако је после продужетка победио Жалгирис 96-86 и сада је у сјајној позицији са 19-12, док је литвански шампион са учинком 14-17 све даље од плеј-ина.

.@NIGEL_HAYES to send @FBBasketbol to the playoffs 🤯



What a SHOT! #MotorolaMagicMoment I @Moto I #RivalrySeries pic.twitter.com/65nR3rltKe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2025