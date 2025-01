ЖЕЛЕО ДА ЗАЈЕДНО УЧЕ ЕНГЛЕСКИ?! Кошаркаш суспендован јер је прокријумчарио девојку у коферу

Ћинглијанг је на тај начин прекршио правилник понашања, због – како тврди – намере да током ноћи заједно са својом партнерком учи енглески језик.

Инцидент се догодио пред утакмицу са Квиндао Иглсима одиграну 5. јануара.

Ћинглијанг је успео у својој намери да „уведе“ девојку у своју собу, али је све откривено када се она похвалила подухватом објавом на друштвеној мрежи.

Иако је млада дама убрзо уклонила постављене слике – укључујући и ону у којој се налази у коферу – њихов план је разоткривен.

Ћинглијанг се јавно извнинио због свог поступка. Овај 20-годишњак је одиграо 26 утакмица ове сезоне у елитном рангу, а у просеку бележи 6,4 поена по мечу.

Гвангџу је поражен од Иглса резултатом 103:90, али је потом прекинуо серију од чак 11 узастопних пораза тријумфом против Ђангсу Драгонса – 100:91.

On January 8, 2025, Chinese basketball player Zhang Xingliang from Guangzhou was suspended for violating club regulations after hiding his girlfriend in a suitcase and bringing her back to the dormitory to study English overnight before a game. pic.twitter.com/qnxtrADt8Q

