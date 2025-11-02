ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ АБА ЛИГЕ: Дубаи изузетно квалитетна екипа, имамо искуство против њих
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је данас да је Дубаи изузетно квалитетна екипа и додао да "црно-бели" максимално поштују тим из Уједињених Арапских Емирата.
Кошаркаши Партизана гостоваће сутра од 17 часова екипи Дубаија у утакмици петог кола групе А регионалне АБА лиге.
Партизан и Дубаи су одиграли један меч ове сезоне и то 30. септембра у првом колу Евролиге, а славио је тим из УАЕ резултатом 89:76.
"Имамо искуство из прве утакмице у Евролиги против њих, коју смо одиграли веома слабо. Дубаи је изузетно квалитетна екипа и требало би да будемо на нивоу агресивности који ће нам омогућити да одиграмо много бољу утакмицу него на почетку сезоне, када је један период био добар, а све остало прилично слабо. То је нешто на шта ћемо посебно обратити пажњу, уз максимално поштовање према противнику", рекао је Обрадовић, пренео је званични сајт Партизана.
Кошаркаши Партизана и Дубаија су у досадашњем делу сезоне у АБА лиги забележили по четири победе.
"Очекујем добру утакмицу, две квалитетне екипе ће се борити свих 40 минута, па ћемо видети како ће се завршити", рекао је кошаркаш Партизана Дилан Осетковски.