ЗВЕЗДИН ИГРАЧ НАЈБОЉИ: Коди Милер-Мекинтајер МВП 10. кола АБА лиге

Милер-Мекинтајер (30), Американац са бугарским пасошем истакао се у победи Црвене звезде над Спартаком у Суботици (94:87).

Бивши кошаркаш Партизана и Басконије је у Дудовој шуми уписао 30 поена, један скок и 10 асистенција за укупан индекс корисности 39, а све то за нешто мање од 28 минута на паркету, што је било довољно да добије вредну награду.

Codi Miller-McIntyre of @kkcrvenazvezda is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Round 10! Congratulations! 👏👏



🔗: https://t.co/91jR1iMtJg #ABALiga pic.twitter.com/k5lvd5vIqp

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 3, 2024