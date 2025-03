ЗВЕЗДУ ЧЕКА ПАКЛЕНА АТМОСФЕРА У АТИНИ: ПАО већ распродао карте за црвено-беле

Црвено-беле ће дочекати узаврела атмосфера, јер ће Атињани иза себе имати пуне трибине. За тај меч влада велико интересовање и клуб је саопштио да су распродате све улазнице.

Панатиникос је у среду саопштио да је распродао и све улазнице за меч са Паризом који се игра у петак.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥



Strength in numbers: 𝟏𝟎 sold out games in EuroLeague’s regular season!



We’re more than ready for another epic #PAOFans’ show! 🤯 #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Au5hmMkSuU

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 26, 2025