(ФОТО, ВИДЕО) ШПАНСКА БОДИБИЛДЕРКА НАПРАСНО ПРЕМИНУЛА Спремала се за такмичење, срушила се у свом дому

Бланко се срушила у свом дому, а упркос брзој медицинској интервенцији и транспорту у болницу, лекари нису успели да је спасу.

Лорена је била у завршним припремама за свој деби на најпрестижнијој светској сцени, такмичењу "Мс. Олимпиа" у Лас Вегасу.

Професионални статус стекла је 2023. године, а већ током ове сезоне забележила је наступе на чак седам међународних такмичења. Најбољи резултат остварила је на "Тахое Про ", где је заузела високо четврто место и тиме остварила пласман на "Олимпија-у"".

IFBB Bikini bodybuilder Lorena Blanco passed away at 37 years old after suffering a heart attack. GI sends condolences to family and friends during this time.https://t.co/uBbuZ46XRV pic.twitter.com/dDCGKOrwHL

