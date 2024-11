ХОРХЕ МАРТИН ЈЕ НОВИ ШАМПИОН СВЕТА У МОТО ГП-ИЈУ: Франческо Бањаја предао титулу 11. победом

Сјајни мотоциклиста мирно је одвезао последњу трке ове незаборавне Мото ГП сезоне у Барселони и постао 30. првак света у „краљевској категорији“. Без обзира на то што су донели невероватну одлуку да га не задрже у својим редовима, Мартин је после освајања титуле скочио у загрљај комплетном тиму Прамак Дукатија. Са собом ће у Априлију понети и број „1“.



Популарни "Мартинатор" је такође вратио титулу у Шпанију после три "сушне" године за ову земљу у "краљевској класи" после везаних титула Бањаје и пре тога Француза Квартарара. Све до титуле Квартарара 2021. године, чак девет узастопних пехара су узимали шпански мотоциклисти, од тога Марк Маркес шест, Хорхе Лоренцо две и Ђоан Мир једну.

HASTA LA VISTA, BABY! 😎@88jorgemartin is cooking up something special! #MART1NATOR 🦾 pic.twitter.com/lZPHeDAq3E

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2024