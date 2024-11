ВЕЛИКА НАГРАДА МАЛЕЗИЈЕ: Шпанац Хорхе Мартин победник спринт трке

Мартин је до победе стигао резултатом 19:49,230 минута.

Друго место освојио је возач Гресинија Марк Маркез, који је каснио 0,913 секунди за Мартином.

Возач Дукатија Енеа Бастијанини био је трећи са 2,010 секунди заостатка за победником.

Мартин је први у генералном пласману са 465 бодова, док је Франческо Бањаја други са 436.

Трка за Велику награду Малезије на програму је у недељу од осам часова.

Just the perfect scenario for @88jorgemartin ✅👀



The Championship leader seals a crucial #TissotSprint win as @PeccoBagnaia crashes out of 2nd! 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 | REPORT 👇https://t.co/JKQK3S9wJQ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024