ИЗНЕНАЂЕЊЕ: Анкалаев победио Переиру и постао првак света!

То је епилог највећег спектакла одржаног у престоници коцке протекле ноћи под називом "УФЦ 313" и на крају дана виђено је велико изненађење.



Био је ово четврти пут да Переира брани појас од како га је преузео у новембру 2023. године - други пут га није одбранио..

Оба борца су показала врхунску тактику, издржљивост, невероватну снагу, спремност и вештину у готово егал одмеравању. На крају, одлука о победнику донесена након једногласне одлуке судија које су је доделиле момку из Дагастана - 49-46, 48-47, 48-47.

Рус је пре борбе био проглашен за аутсајдера, али је тактички врло добро припремио борбу и приступио тучи са фаворизованим Бразилцем. Већ је током друге рунде био у прилици да нокаутира ривала, међутим Переира је издржао налете Дагестанца и успео да остане на ногама до краја пете рунде.

The moment he's been waiting for! 👏@AnkalaevM is the NEW Light Heavyweight Champion! #UFC313 pic.twitter.com/l4rtlMY8ba

— UFC (@ufc) March 9, 2025