(ВИДЕО) Трамп жели УФЦ борбу у Белој кући

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да разматра да се на травњаку Беле куће као део прославе 250. годишњице америчке независности 2026. године организују борбе у оквиру организације "Ultimate Fighting Championship" (UFC).

Према његовим речима, догађај би могао да окупи између 20.000 и 25.000 гледалаца, пренео је Ројтерс.

"Имамо много земље тамо", рекао је Трамп током говора у Ајови, где је отворио годишње свечаности поводом прославе 4. јула 2026. године.

Трамп, познат као дугогодишњи љубитељ мешовитих борилачких вештина и близак пријатељ председника УФЦ-а Дејна Вајта, рекао је да би борба била део ширег плана прославе назване "Амерички тријумф 250".

Поред потенцијалног УФЦ спектакла, Трамп је најавио завршну манифестацију на Националном тржном центру у Вашингтону, као и спортско такмичење са средњошколским спортистима из свих делова Сједињених Америчких Држава.

Такође је навео да ће специјални догађаји бити одржани широм земље, укључујући националне паркове, бојишта и историјске локалитете.

Портпарол Беле куће рекао је да у овом тренутку нема додатних информација о том предлогу, док је портпаролка Керолајн Левит накнадно саопштила да је Трамп "мртав озбиљан" у вези са тим планом.

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that there will be a UFC fight on the grounds of the White House as a part of the America 250 celebration. pic.twitter.com/oI6WTNveSm

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 4, 2025