„ДЕЛФИНИ“ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ НА ЕП: Црна Гора за нијансу боља

18.08.2025. 21:40 21:42
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије

Ватерполисти Србије поражени су на старту Европског првенства за играче до 18 година.

На базену у Орадеи боља је била Црна Гора 9:8 (2:3, 3:1, 3:1, 2:2). 

Наша репрезентација је боље почела, неколико пута је имала предност од једног гола. Ипак, у другој четвртини су Црногорци преокренули, а после три дела имали три гола предности. Настојања Србије да анулира разлику нису уродила плодом. После вођства Црне Горе 9:6 у самом финишу је Нешковић два пута био прецизан, али није било времена да се уради нешто више.

У уторак у 15 часова Србија игра против Шпаније.

Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић 2, Дробњаковић 1, Урошевић 1, Милашиновић, Цанепа 2, Папић, Васић, Лазић, Чонкић 1, Мићановић, Гошић, Јаковљевић-Југовић 1.

Црна Гора: Ивановић, Ковачић, Морачанин 3, Брновић, Пејовић, Рогановић 1, Ступар, Бошковић 2, Петровић 1, Вуканић, Гојковић 1, Милинић 1, Шејовић, Тодоровић. 

Спорт Ватерполо
