Искључења струје за уторак, 19. август

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у уторак, 19. август, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: СТАНИЦА ЗА ДЕХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ, од 09:15 до 11:15

РУМЕНКА: Војводе Путника33 – 101, 28 – 74, Соње Маринковић 21 – 35А, Бранка Радичевића 3, 5, 4 – 18, Милоша Црњанског 19, 21, Јожеф Атиле 2 – 10, 1 – 11, Данила Киша 23, 25, од 08:00 до 14:00

БЕОЧИН: Дунавска, МЕТАЛМАТИК, ПРОФИТ, ЊЕЖИЋ ПРОДУКТ, од 09:00 до 10:00

ВЕТЕРНИК: Дунавска, Паунова, Родина, Ластина, Косова, Голубова, Рајска, Јована Мушкатировића, Николе Михајловића, Јелене Кон, Далматинска Буковица, Краља Милутина, Севастопољска, Српских јунака, Лептирова, Баштенска, Ловорова, Кедрова, Звездарска, Месечева, Јоксима Новића, Александра Саше Поповића, Нова 88, Нова 90, Нова 92, Нова 94, Нова 95, Нова 99, од 10:30 до 14:00

