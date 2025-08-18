ЛАЛАТОВИЋ ЗАВРШИО ПРИЧУ У ПОДГОРИЦИ: Поднео оставку након пораза у Тивту
Ненад Лалатовић поднео је оставку на место тренера Фудбалског клуба Будућност из Подгорице.
Будућност је у понедељак изгубила од Арсенала у Тивту, у трећем колу шампионата Црне Горе 0:1.
Утакмица је дан раније прекинута почетком другог полувремена, јер су се покварили рефлектори који су свечано пуштени у погон пре десетак дана и који су коштали око 800 хиљада евра. Утакмица је настављена дан касније.
Ненад Лалатовић је стигао у Будућност непосредно пре почетка сезона уместо Ивана Брновића који је освојио титулу, очекивало се да направи искорак у Европи, да настави са добрим партијама у шампионату Црне Горе.
Уместо тога, Будућност је брзо завршила европску причу, доживела је пораз од Сутјеске, сада и од Арсенала, а сада је уследила и оставка Ненада Лалатовића.