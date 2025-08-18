clear sky
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА САНИРА АМБУЛАНТУ У ГОРЊЕМ БРЕГУ Издвојено више од 23 милиона

18.08.2025. 16:19 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: vojvodina.gov.rs

Покрајинска влада је издвојила нешто више од 23 милиона динара из текуће буџетске резерве за адаптацију и енергетску санације објекта амбуланте у насељу Горњи Брег, у општини Сента.

Амбуланта у Горњем Брегу дуги низ година није реконструисана, те ће овај пројекат представљати значајно улагање у објекат у којем се лечи више хиљада становника овог, али и околних насеља.

Овакво улагање представља наставак подршке пројектима у области здравства и социјалне заштите, као и континуитет у спровођењу политике равномерног развоја читаве АП Војводине, што је један од кључних приоритета рада Покрајинске владе.

горњи брег амбуланта санација покрајинска влада
