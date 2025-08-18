clear sky
21°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ Хуманост на делу

18.08.2025. 09:55 09:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (V. Fifa)

Акције добровољног давања крви биће организоване данас, сутра и среду, 20. августа, од 17 до 20 часова у трансфузиомобилу, који ће бити паркиран у центру града.

Екипе Завода за трансфузију крв ће прикупљати у четвртак, 21. августа, од 8 до 12 часова у ЈКП „Водовод и канализација”, а у петак и суботу, 22. и 23. августа, од 17 до 20 часова у трансфузиомобилу у центру града. 

Крв је могуће дати сваког радног дана од 7 до 19 часова у Заводу за трансфузију, Хајдук Вељкова 9а.

добровољно давање крви даваоци крви
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај