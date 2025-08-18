АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ Хуманост на делу
18.08.2025. 09:55 09:58
Коментари (0)
Акције добровољног давања крви биће организоване данас, сутра и среду, 20. августа, од 17 до 20 часова у трансфузиомобилу, који ће бити паркиран у центру града.
Екипе Завода за трансфузију крв ће прикупљати у четвртак, 21. августа, од 8 до 12 часова у ЈКП „Водовод и канализација”, а у петак и суботу, 22. и 23. августа, од 17 до 20 часова у трансфузиомобилу у центру града.
Крв је могуће дати сваког радног дана од 7 до 19 часова у Заводу за трансфузију, Хајдук Вељкова 9а.