БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У УТОРАК Плански се изводе радови на ревизији трафостанице
18.08.2025. 12:45 12:52
До поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде доћи ће због планираних радова на обавезној ревизији трафостаница на TO „Запад“ у уторак, 19. августа.
Од 8 часова доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Запад“.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се, како кажу у ЈКП Новосадска топлана истог дана у послеподневним часовима.