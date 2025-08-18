scattered clouds
БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У УТОРАК Плански се изводе радови на ревизији трафостанице

До поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде доћи ће због планираних радова на обавезној ревизији трафостаница на TO „Запад“ у уторак, 19. августа.

Од 8 часова доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Запад“.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се, како кажу у ЈКП Новосадска топлана истог дана у послеподневним часовима.

