ПРЕСУДИО СУД У ЛОЗАНИ Оволико ће инкасирати бивши селектор Младен Крстајић који је ТУЖИО ФУДБАЛСКИ САВЕЗ

18.08.2025. 22:51 22:57
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
d
Фото: Screenshot / Youtube / B92

Арбитражни суд за спорт (ЦАС) у Лозани донео је коначну пресуду у случају отказа Младену Крстајићу.

Крстајић, као и његови помоћници Стефан Јанковић и Немања Милинчић, одлуком суда, добиће 312.000 евра од Фудбалског савеза Бугарске због отказа који су добили у јесен 2023. године.

Крстајићу и његовом стручном штабу уговор је раскинуо тадашњи председник савеза Борислав Михајлов, који је на место селектора поставио Илијана Илиева. Српски тренери су се жалили ФИФА, која је донела одлуку у њихову корист, али је Фудбалски савез Бугарске ту одлуку покушао да оспори пред ЦАС-ом.

Суд у Лозани је одбио жалбу бугарске стране и потврдио претходну одлуку, уз додатно наложену обавезу плаћања судских трошкова у износу од 6.000 швајцарских франака.

 

