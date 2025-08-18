clear sky
Распоред сахрана за  уторак, 19. август

Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Буковцу и Ковиљу  у уторак, 19. августа, биће сахрањени:   

Нови Сад, Градско гробље:                                           

Весна Славка Блажић (1954.09.45

Зора Стевана Божер  (испраћај) (1950.10.30

Доста Радета Вучковац (урна) (1944.11.15

Зоран Сима Галић (1965.11.15

Драгутин Бошка Кецојевић (1932.12.00

Ксенија Славка Пејић (1952.12.45

Мира Живе Форишков (1953.13.30

Ђорђе Николе Николић (1946.14.15

Миливоје Сима  Вујичић (1950.15.00

Алмашко гробље:

Давор Андрије Крчелић (1956.13.00

Буковац:

Гига Лазара јовановић  (1961.15.00

Ковиљ, Доње гробље:

Софија Светозара Попов (1941.15.00

Нови Сад
