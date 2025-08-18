Распоред сахрана за уторак, 19. август
У Новом Саду, Буковцу и Ковиљу у уторак, 19. августа, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Весна Славка Блажић (1954.) 09.45
Зора Стевана Божер (испраћај) (1950.) 10.30
Доста Радета Вучковац (урна) (1944.) 11.15
Зоран Сима Галић (1965.) 11.15
Драгутин Бошка Кецојевић (1932.) 12.00
Ксенија Славка Пејић (1952.) 12.45
Мира Живе Форишков (1953.) 13.30
Ђорђе Николе Николић (1946.) 14.15
Миливоје Сима Вујичић (1950.) 15.00
Алмашко гробље:
Давор Андрије Крчелић (1956.) 13.00
Буковац:
Гига Лазара јовановић (1961.) 15.00
Ковиљ, Доње гробље:
Софија Светозара Попов (1941.) 15.00