(ФОТО) УЛАГАЊЕ У КУЛТУРУ ГРАДА ВРШЦА Три уговора за пројекте вредне 19,5 милона динара
ВРШАЦ: Министар културе Никола Селаковић потписао је данас у Вршцу три уговора за финансирање пројеката у области културе на подручју града укупне вредности 19.552.000 динара, за санацију дворца у селу Влајковац, као и радова на згради Градског музеја у том граду.
Како је саопштено из Министарства културе, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву добио је више од 16 милиона динара за финансирање прве фазе санације објекта дворца у селу Влајковац, док је Градском музеју Вршац обезбеђено 2.800.000 динара за реализацију конзерваторско-рестаураторских радова на санацији фасаде музејске зграде и археолошку проспекцију јужне обале Великог рита на потезу Банатски Карловац-Потпорањ-Влајковац.
Селаковић је уговоре потписао са директорком Завода за заштиту споменика културе у Панчеву Грозданом Миленков и директорком Градског музеја Вршац Иваном Ранимиров.
"Министарство је претходне три године финансирало израду пројекта техничке документације у сарадњи са регионалним Заводом за заштиту споменика културе из Панчева, а ове године дошли смо у прилику да финансирамо прву фазу на ревитализацији дворца, прелепог објекта за који сам уверен да ће након потпуне реконструкције наћи своју одрживу намену и постати једно од најпосећајнијих места на територији Града Вршца", рекао је Селаковић.
Министар је указао на значај уговора за финансирање треће фазе ревитализације фасаде објекта Градског музеја и додао да је са представницима Града разговарао и о другим пројектима у области културе значајним за Вршац.
"Српска култура, нарочито новог доба, незамислива је без Града Вршца. Незамислива је српска позоришна сцена без једног фантастичног Јована Стерије Поповића, незамисливо је српско сликарство без једног фантастичног Паје Јовановића али и српска књижевност без Васка Попе. Све ово квалификује да Вршац буде један од кандидата за националну престоницу културе, али и да добије споменик краљу Петру Првом ослободиоцу, ономе ко је заслужан, између осталог, и за то што је Вршац данас у Србији", поручио је Селаковић.
Он је додао да сви ти пројекти Министарство културе мотивишу да још више буде партнер Граду Вршцу и да повећава износе средстава којима учествује у финансирању и у суфинансирању пројеката у области културе.