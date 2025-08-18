clear sky
18.08.2025.
ЦРНО-БЕЛИ 4/4 НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ – Благојевић: Имам информацију, не знам колико је тачна

18.08.2025. 21:51
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана победили су ИМТ са Новог Београда 5:1 (1:0) у последњој утакмици 5. кола Суперлиге Србије.

– Дали смо пет голова, било је добрих и проблематичних ствари, али хајде да уживамо у овој победи од пет голова – рекао је Благојевић после меча за ТВ Арена Спорт.

Партизан је после четири кола максималан са 12 бодова, уз једну одложену утакмицу.

– Имам информацију, не знам колико је тачна, да је Партизан први пут после четири године победио у прва четири кола. Успели смо и то да урадимо, али идемо даље. Хвала свима који су дошли, понедељак је, надам се да ће се наставити тренд. Само заједно можемо да гурамо даље – додао је Благојевић.

Б92

 
 
 
Спорт Фудбал
