СИНЕР ГУБИО 0:5 ПА ПРЕДАО МЕЧ: Алкаразу титула у Синсинатију пред УС опен

18.08.2025. 22:09
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ву
Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је титулу на Мастерсу у Синсинатију.

Њему је у финалу Италијан Јаник Синер предао меч при резултату 0:5.

Алкараз је сјајно почео меч, освојио првих пет гемова, да би се Синер после 23 минута повукао јер је било јасно да не може да му парира.

Претпоставља се да је у питању вирус и да није желео да угрози наступ на УС Опену, последњем гренд слему у сезони. 

Карлос Алкараз Јаник Синер тенис
Извор:
ТАНЈУГ/ву
Пише:
Дневник
