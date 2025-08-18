СИНЕР ГУБИО 0:5 ПА ПРЕДАО МЕЧ: Алкаразу титула у Синсинатију пред УС опен
18.08.2025. 22:09 22:10
Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је титулу на Мастерсу у Синсинатију.
Њему је у финалу Италијан Јаник Синер предао меч при резултату 0:5.
Алкараз је сјајно почео меч, освојио првих пет гемова, да би се Синер после 23 минута повукао јер је било јасно да не може да му парира.
Претпоставља се да је у питању вирус и да није желео да угрози наступ на УС Опену, последњем гренд слему у сезони.