НАЈВЕЋИ УГОВОР У ИСТОРИЈИ СПОРТА: За 15 година верности баснословна цифра

Амерички медији наводе да потписивање уговора зависи од тога да ли ће Сото проћи лекарски преглед.

АП истиче да би овај уговор, пошто не постоје конкретне информације о зарадама ван Сједињених Америчких Држава, постао и највећи у историји професионалног спорта.

ЕСПН преноси да уговор Сота са Метсима има и додатне клаузуле па би његова укупна вредност могла да премаши 800 милиона долара. Сото би само за потпис уговора требало да добије бонус од 75 милиона долара.

Breaking: Juan Soto and the New York Mets are in agreement on a 15-year, $765 million contract, sources tell @jeffpassan.



— ESPN (@espn) December 9, 2024