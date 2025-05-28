ШАХОВСКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ: Бачка Паланка лидер

Табеле у лигама под покровитељством Шаховског савеза Војводине се полако профилишу, па се у неким може наслутити у којем правцу ће ићи сезона.

Неколико екипа се издвојило на врху, након што је, протеклог викенда одиграно треће коло. Следећа рунда је у неколико лига последња за пролећни део сезоне, док у некима треба да се одигра још једно или два кола, као и заостали мечеви.

Бачка лига Нови Сад

Резултати трећег кола: Пион – Младост 1 (Бачки Петровац) 2:4, Бачка Паланка 1 – Сутјеска 1 4,5:1,5, Темерин – Војводина (Товаришево) 1,5:4,5, ШК 64 – Војводина (Нови Сад) 1,5:4,5, Србобран – Анпасан 3,5:2,5.

Табела: 1. Бачка Паланка 7 (11), 2. Младост 6 (10,5), 3. Војводина НС 6 (10,5), 4. Сутјеска 6 (9,5), 5. Војводина Т 5 (10,5), 6. Анпасан 3 (8,5), 7. ШК 64 3 (5), 8. Србобран 3 (5), 9. Пион 1 (7), 10. Темерин 0 (6,5).

Бачка лига Суботица

Резултати другог кола: Жаки Јожеф – Бачкотополски ШК 4,5:1,5, ШК Миљо Вујовић – Раванградске ајкуле 1,5:4,5, Бачка – Сента 3,5:2,5, Пригревачки ШК – Омладинац (Куцура) 2,5:3,5, Панонија – Пензионер Шах-Арт (Суботица) 4:2.

Табела: 1. Раванградске ајкуле 6 (8,5), 2. Панонија 6 (7,5), 3. Бачка 6 (7,5), 4. Жаки Јожеф 3 (7), 5. Пензионер 3 (5,5), 6. Омладинац 3 (5,5), 7. Сента 1 (5,5), 8. Миљо Вујовић 1 (4,5), 9. Пригревачки ШК 0 (5), 10. Бачкотополски ШК 0 (3,5).

Банатска лига југ

Резултати трећег кола: Јабука – Бата Ћосић 2,5:3,5, Ковачица – Прогресул 2:4, Светозар Глигорић – Алибунар 3:3, Униреа – Раднички (Ковин) 2,5:3,5, Бора Костић – ПАШК 4,5:1,5.

Табела: 1. Прогресул 9 (13,5), 2. Раднички 9 (12), 3. Бора Костић 6 (11,5), 4. ПАШК 6 (8,5), 5. Бата Ћосић 6 (7,5), 6. Алибунар 5 (11), 7. Ковачица 1 (7,5), 8. Светозар Глигорић 1 (6,5), 9. Униреа 0 (6,5), 10. Јабука 0 (5,5).

Банатска лига север

Резултати трећег кола: Нафтагас 2 – Живојин Брајић 3,5:2,5, Златица – Пролетер (Зрењанин) 3,5:2,5, Русанда – Билећанин 3:3, Нови Кнежевац – Раднички (Кикинда) 2,5:3,5, Напредак (Честерег) – Арадац 1,5:4,5.

Табела: 1. Златица 9 (12), 2. Арадац 6 (11), 3. Напредак 6 (9,5), 4. Нафтагас 5 (9,5), 5. Пролетер 4 (11), 6. Русанда 4 (9), 7. Нови Кнежевац 3 (8), 8. Раднички 3 (7,5), 9. Билећанин 2 (7,5), 10. Живојин Брајић 0 (5).

Сремска лига

Резултати трећег кола: Подунавац – Омладинац (Нови Бановци) 1,5:4,5, Доњи Срем – Стара Пазова 1,5:4,5, Шимановци – Инђија 1,5:4,5, Раднички АС 1948 (Шид) – Сремац 3:3, Сирмиум – Хајдук 1973 (Бешка) одложено.

Табела: 1. Инђија 9 (12), 2. Стара Пазова 7 (11,5), 3. Сремац 7 (11,5), 4. Омладинац 5 (10,5), 5. Доњи Срем 3 (8,5), 6. Сирмиум 3 (7,5), 7. Хајдук 3 (7), 8. Раднички 2 (7), 9. Подунавац 0 (5,5), 10. Шимановци 0 (3).

Јужнобачка лига

Резултати трећег кола: Детелинара – Прави потез 3,5:2,5, Гимназијалац 1 – Капабланка 1992 3:3, Шајкаш – Краљев гамбит 5:1, Бачка Паланка 2 – Краљица ПТТ 2 4,5:1,5, Буковац – Југовић 2 4:2, Хајдук (Чуруг) слободан.

Табела: 1. Гимназијалац 7 (10,5), 2. Буковац 6 (7,5), 3. Шајкаш 5 (11), 4. Југовић 4 (8,5), 5. Детелинара 4 (8,5), 6. Бачка Паланка 3 (9,5), 7. Прави потез 3 (8), 8. Краљев гамбит 3 (7,5), 9. Хајдук 3 (4), 10. Капабланка 3 (8,5) 11. Краљица 1 (6,5).

Севернобачка зонска лига

Резултати другог кола: Раднички (Торњош) – Полет 3:3, Бачки брег – Младост (Оџаци) 2:4, Бездан – Потисје 2:4, Хајдук (Кула) – Алекса Шантић 5:1, Врбас – Црногорац 3:3.

Табела: 1. Хајдук 6 (9), 2. Полет 4 (6,5), 3. Врбас 4 (6,5), 4. Потисје 3 (6,5), 5. Младост 3 (6,5), 6. Бездан 3 (6), 7. Бачки Брег 1 (5,5), 8. Раднички 1 (5,5), 9. Црногорац 1 (5), 10. Алекса Шантић 0 (3).

Јужнобанатска лига А

Резултати трећег кола: Борац (Старчево) – Кефало 3,5:2,5, Агростепа – Слога (Пландиште) 3:3, Петефи Шандор – Бора Ивков 4:2, Спартак (Дебељача) – Банатски Карловац 1,5:4,5, Бела Црква – Вутурул 2,5:3,5.

Табела: 1. Борац 9 (11), 2. Петефи Шандор 7 (11,5), 3. Банатски Карловац 7 (11,5), 4. Слога 4 (11,5), 5. Бела Црква 4 (9,5), 6. Вутурул 4 (8), 7. Агростепа 2 (8), 8. Бора Ивков 1 (7), 9. Спартак 1 (6,5), 10. Кефало 1 (5,5).

Севернобанатска зонска лига

Резултати трећег кола: Ново Милошево – Клек 4:2, Младост (Банатски Деспотовац) – Пролетер 2 (Чока) 3:3, Будућност – Арадац 2 5,5:0,5, 2. Октобар – Борац (Александрово) 3:3, Младост (Лукићево) слободна.

Табела: 1. Будућност 9 (13), 2. Пролетер 5 (10,5), 3. Ново Милошево 4 (7), 4. Клек 3 (6), 5. Арадац 3 (5), 6. Борац 2 (8,5), 7. Младост БД 2 (7,5), 8. 2. Октобар 2 (5), 9. Младост Лу 0 (2,5).

Зонска лига Срем

Резултати другог кола: Омладинац 2 (Нови Бановци) – Раднички (Шид) 3:3, Сремац 2 – Свет шаха 3:3, Цемент – Платичево 1,5:4,5, Рудар – Слога (Инђија) 2,5:3,5.

Табела: 1. Платичево 6 (8,5), 2. Слога 6 (8), 3. Раднички 4 (6,5), 4. Свет шаха 1 (5,5), 5. Сремац 1 (5), 6. Омладинац 1 (3), 7. Цемент 0 (3), 8. Рудар 0 (2,5).

Јужнобанатска лига Б

Резултати трећег кола: Воја Поштар – Петефи Шандор 2 2:4, Бора Костић 2 – Чокот 1.5:4,5, Прогресул 2 – Бавариште 6:0, Раднички 2 (Ковин) – Аљехин 5:1, Избиште – Селеуш 2,5:3,5.

Табела: 1. Прогресул 9 (15,5), 2. Петефи Шандор 7 (11), 3. Воја Поштар 6 (11), 4. Селеуш 6 (8,5), 5. Раднички 4 (10), 6. Чокот 3 (8,5), 7. Аљехин 3 (7,5), 8. Избиште 2 (8,5), 9. Бора Костић 1 (5,5), 10. Бавариште 1 (4).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати трећег кола: Капабланка 1992 2 – Војводина 2 (Нови Сад) 4:2, Бубамара – Хајдук (Гардиновци) 6:0, Корифеј 2023 – Пензионер (Нови Сад) 0:6, Омладинац (Жабаљ) – Борац (Нови Сад) 2,5:3,5, Тител слободан.

Табела: 1. Капабланка 9 (14), 2. Борац 9 (11), 3. Пензионер 6 (11,5), 4. Бубамара 3 (9,5), 5. Тител 3 (7,5), 6. Војводина 3 (5,5), 7. Омладинац 0 (2,5), 8. Хајдук 0 (2,5), 9. Корифеј 0 (2).

Новосадска лига северозапад

Резултати трећег кола: Пион 2 – Добровољац 1,5:4,5, Хајдук јуниор (Чуруг) – Ченејац 1:5, Футог – Јединство 5:1, Змајево је слободно.

Табела: 1. Јединство 6 (11), 2. Добровољац 6 (10), 3. Футог 6 (9), 4. Ченејац 3 (8), 5. Пион 3 (7), 6. Змајево 3 (6), 7. Хајдук јуниор 0 (3).

МОЛ Врбас – Бачка Паланка

Резултати трећег кола: Гимназијалац 2 – Бачка Паланка 3 2,5:3,5, Младост 2 (Бачки Петровац) – Вулкан-Протектор 2 1:5, Борац 2017 (Обровац) – Велемајстор 3:3, Кулпин – Селенча 2:4.

Табела: 1. Селенча 9 (12), 2. Вулкан-Протектор 6 (11), 3. Бачка Паланка 6 (9), 4. Велемајстор 4 (10), 5. Кулпин 4 (9), 6. Гимназијалац 3 (8,5), 7. Борац 2 (8), 8. Младост 0 (4,5).

МОЛ Суботица

Резултати другог кола: Гунарош – Бачкотополски ШК 2 5:1, Жедник – ХАШК Зрињски 2:4, Бачка 2 – Сента 2 6:0, Горњи Брег – Ада-Мол 4,5:1,5, Шах-Арт – Еђшег 4:2.

Табела: 1. Бачка 2 6 (10), 2. Зрињски 6 (8,5), 3. Гунарош 6 (8,5), 4. Жедник 3 (8), 5. Шах-Арт 3 (6,5), 6. Горњи Брег 3 (6,5), 7. Еђшег 3 (6), 8. Ада 0 (3,5), 9. Бачкотополски ШК 0 (2,5), 10. Сента 0 (0).