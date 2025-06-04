ШАХОВСКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ: Гужва у Срему

Завеса ће се спустити предстојећег викенда и на лиге трећег ранга такмичења, и већину осталих. Јужнобачка лига има 11 тимова, па се пролећни део сезоне завршава средином јуна.

Јесењи део сезоне ће почети средином септембра, када ћемо добити одговоре на питања које екипе ће у виши, а које у нижи ранг? Ипак, већ сада су нека такмичења врло неизвесна, као на пример Сремска лига, у којој чак три екипе имају једнак и број меч-бодова и освојених поена.

Бачка лига Нови Сад

Резултати четвртог кола: Младост 1 (Бачки Петровац) – Анпасан 3,5:2,5, Војводина (Нови Сад) – Србобран 2:4, Војводина (Товаришево) – ШК 64 2,5:3,5, Сутјеска 1 – Темерин 1,5:4,5, Пион – Бачка Паланка 1 2:4.

Табела: 1. Бачка Паланка 10 (15), 2. Младост 9 (14), 3. Војводина НС 6 (12,5), 4. Сутјеска 6 (11), 5. Србобран 6 (9), 6. ШК 64 6 (8,5), 7. Војводина Т 5 (13), 8. Анпасан 3 (11), 9. Темерин 3 (11), 10. Пион 1 (9).

Бачка лига Суботица

Резултати трећег кола: Пензионер Шах-Арт (Суботица) – Жаки Јожеф 2,5:3,5, Омладинац (Куруца) – Панонија 2,5:3,5, Сента – Пригревачки ШК 3:3, Раванградске ајкуле – Бачка 2:4, Бачкотополски ШК – ШК Миљо Вујовић 2:4.

Табела: 1. Бачка 9 (11,5), 2. Панонија 9 (11), 3. Раванградске ајкуле 6 (10,5), 4. Жаки Јожеф 6 (10,5), 5. Миљо Вујовић 4 (8,5), 6. Пензионер 3 (8), 7. Омладинац 3 (8), 8. Сента 2 (8,5), 9. Пригревачки ШК 1 (8), 10. Бачкотополски ШК 0 (5,5).

Банатска лига југ

Резултати четвртог кола: Бата Ћосић – ПАШК 3,5:2,5, Раднички (Ковин) – Бора Костић 3:3, Алибунар – Униреа 2,5:3,5, Прогресул – Светозар Глигорић 4,5:1,5, Јабука – Ковачица 2,5:3,5.

Табела: 1. Прогресул 12 (18), 2. Раднички 10 (15), 3. Бата Ћосић 9 (11), 4. Бора Костић 7 (14,5), 5. ПАШК 6 (11), 6. Алибунар 5 (13,5), 7. Ковачица 4 (11), 8. Униреа 3 (10), 9. Светозар Глигорић 1 (8), 10. Јабука 0 (8).

Банатска лига север

Резултати четвртог кола: Живојин Брајић – Арадац 1 1,5:4,5, Раднички (Кикинда) – Напредак (Честерег) 3:3, Билећанин – Нови Кнежевац 1:5, Пролетер (Зрењанин) – Русанда 3:3, Нафтагас 2 – Златица 3,5:2,5.

Табела: 1. Арадац 9 (15,5), 2. Златица 9 (14,5), 3. Нафтагас 8 (13), 4. Напредак 7 (12,5), 5. Нови Кнежевац 6 (13), 6. Пролетер 5 (14), 7. Русанда 5 (12), 8. Раднички 4 (10,5), 9. Билећанин 2 (8,5), 10. Живојин Брајић 0 (6,5).

Сремска лига

Резултати четвртог кола: Омладинац (Нови Бановци) – Сремац 1 2,5:3,5, Хајдук 1973 (Бешка) – Раднички АС 1948 (Шид) 3,5:2,5, Инђија – Сирмиум 3:3, Стара Пазова – Шимановци 3,5:2,5, Подунавац – Доњи Срем 3,5:2,5.

Табела: 1. Сремац 10 (15), 2. Стара Пазова 10 (15), 3. Инђија 10 (15), 4. Хајдук 6 (10,5), 5. Омладинац 5 (13), 6. Сирмиум 4 (10,5), 7. Доњи Срем 3 (11), 8. Подунавц 3 (9), 9. Раднички 2 (9,5), 10. Шимановци 0 (5,5).

Јужнобачка лига

Резултати четвртог кола: Краљица ПТТ 2 – Буковац 2:4, Краљев гамбит – Бачка Паланка 2 5:1, Капабланка – Шајкаш 2,5:3,5, Прави потез – Гимназијалац 1 2,5:3,5, Хајдук (Чуруг) – Детелинара 3:3, Југовић 2 слободан.

Табела: 1. Гимназијалац 10 (14), 2. Буковац 9 (11,5), 3. Шајкаш 8 (14,5), 4. Краљев гамбит 6 (12,5), 5. Детелинара 5 (11,5), 6. Југовић 4 (8,5), 7. Хајдук 4 (7), 8. Бачка Паланка 3 (10,5), 9. Прави потез 3 (10,5), 10. Капабланка 2 (11), 11. Краљица 1 (8,5).

Севернобачка зонска лига

Резултати трећег кола: Црногорац – Раднички (Торњош) 3,5:2,5, Алекса Шантић – Врбас 3,5:2,5, Потисје 1 – Хајдук (Кула) 3:3, Младост (Оџаци) – Бездан 1,5:4,5, Полет – Бачки Брег 2:4.

Табела: 1. Хајдук 7 (12), 2. Бездан 6 (10,5), 3. Бачки Брег 6 (9,5), 4. Потисје 4 (9,5), 5. Врбас 4 (9), 6. Црногорац 4 (8,5), 7. Полет 4 (8,5), 8. Младост 3 (8), 9. Алекса Шантић 3 (6,5), 10. Раднички 1 (8).

Јужнобанатска лига А

Резултати четвртог кола: Кефало – Вутурул 3,5:2,5, Банатски Карловац – Бела Црква 2,5:3,5, Бора Ивков – Спартак (Дебељача) 6:0, Слога (Пландиште) – Петефи Шандор 2,5:3,5, Борац (Старчево) – Агростепа 5,5:0,5.

Табела: 1. Борац 12 (16,5), 2. Петефи Шандор 10 (15), 3. Банатски Карловац 7 (14), 4. Бела Црква 7 (13), 5. Слога 4 (14), 6. Бора Ивков 4 (13), 7. Вутурул 4 (10,5), 8. Кефало 4 (9), 9. Агростепа 2 (8,5), 10. Спартак 1 (6,5).

Севернобанатска зонска лига

Резултати четвртог кола: Арадац 2 – 2. Октобар 3:3, Пролетер 2 (Чока) – Будућност 1:5, Клек – Младост (Банатски Деспотовац) 3:3, Младост (Лукићево) – Ново Милошево 2,5:3,5, Борац (Александрово) слободан.

Табела: 1. Будућност 12 (18), 2. Ново Милошево 7 (10,5), 3. Пролетер 5 (11,5), 4. Клек 4 (9), 5. Арадац 4 (8), 6. Младост БД 3 (10,5), 7. Борац 2 (8,5), 8. 2. Октобар 2 (8), 9. Младост Лу 0 (5).

Зонска лига Срем

Резултати трећег кола: Слога (Инђија) – Омладинац 2 (Нови Бановци) 5:1, Платичево – Рудар 5:1, Свет шаха – Цемент 3,5:2,5, Раднички (Шид) – Сремац 2 4:2.

Табела: 1. Платичево 9 (13,5), 2. Слога 9 (13), 3. Раднички 7 (10,5), 4. Свет шаха 4 (9), 5. Сремац 1 (7), 6. Омладинац 1 (4), 7. Цемент 0 (5,5), 8. Рудар 0 (3,5).

Јужнобанатска лига Б

Резултати четвртог кола: Петефи Шандор 2 – Селеуш 2:4, Аљехин – Избиште 4:2, Бавариште – Раднички 2 (Ковин) 1,5:4,5, Чокот – Прогресул 2 1:5, Воја Поштар – Бора Костић 2 5,5:0,5.

Табела: 1. Прогресул 12 (20,5), 2. Воја Поштар 9 (16,5), 3. Селеуш 9 (12,5), 4. Раднички 7 (14,5), 5. Петефи Шандор 7 (13), 6. Аљехин 6 (11,5), 7. Чокот 3 (9,5), 8. Избиште 2 (10,5), 9. Бора Костић 1 (6), 10. Бавариште 1 (5,5).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати четвртог кола: Пензионер (Нови Сад) – Омладинац (Жабаљ) 2:4, Хајдук (Гардиновци) – Корифеј 2023 4:2, Војводина 2 (Нови Сад) – Бубамара 3:3, Тител – Капабланка 1992 2 1:5, Борац (Нови Сад) слободан.

Табела: 1. Капабланка 12 (19), 2. Борац 9 (11), 3. Пензионер 6 (13,5), 4. Бубамара 4 (12,5), 5. Војводина 4 (8,5), 6. Тител 3 (8,5), 7. Омладинац 3 (6,5), 8. Хајдук 3 (6,5), 9. Корифеј 0 (4).

Новосадска лига северозапад

Резултати четвртог кола: Добровољац – Змајево 2,5:3,5, Ченејац – Футог 0,5:5,5, Пион 2 – Хајдук јуниор (Чуруг) 4:2, Јединство (Руменка) слободно.

Табела: 1. Футог 9 (14,5), 2. Добровољац 6 (12,5), 3. Јединство 6 (11), 4. Пион 6 (11), 5. Змајево 6 (9,5), 6. Ченејац 3 (8,5), 7. Хајдук 0 (5).

МОЛ Врбас-Бачка Паланка

Резултати четвртог кола: Бачка Паланка 3 – Селенча 0:6, Велемајстор – Кулпин 1,5:4,5, Вуклан-Протектор 2 – Борац 2017 (Обровац) 1:5, Гимназијалац 2 – Младост 2 (Бачки Петровац) 3:3.

Табела: 1. Селенча 12 (18), 2. Кулпин 7 (13,5), 3. Вулкан-Протектор 6 (12), 4. Бачка Паланка 6 (9), 5. Борац 5 (13), 6. Гимназијалац 4 (11,5), 7. Велемајстор 4 (11,5), 8. Младост 1 (7,5).

МОЛ Суботица

Резултати трећег кола: Еђшег – Гунарош 2:4, Ада-Мол – Шах-Арт 3:3, Сента 2 – Горњи Брег 0,5:5,5, ХАШК Зрињски – Бачка 2 2:4, Бачкотополски ШК 2 – Жедник 0:6.

Табела: 1. Бачка 9 (14), 2. Гунарош 9 (12,5), 3. Жедник 6 (14), 4. Горњи Брег 6 (12), 5. Зрињски 6 (10,5), 6. Шах-Арт 4 (9,5), 7. Еђшег 3 (8), 8. Ада 1 (6,5), 9. Бачкотополски ШК 0 (2,5), 10. Сента 0 (0,5).