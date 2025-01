(ВИДЕО) И ТО СЕ ДОГОДИЛО ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ: Шах има два шампиона света

То ће бити Норвежанин Магнус Карлсен и Рус Јан Непомњашчи, који су исписали историју, јер расплет из Њујорка до сада није био виђен у историји шаха.



Карлсен и Непомњашчи су одиграли седам партија у низу у финалу блиц шаха – прве две је добио Норвежанин, друге две Рус, а онда су уследила три ремија.

Те је одлучено да се направи преседан и да се по први пут икада подели прво место у овој дисциплини.

"People of course understand that we are both tired and nervous. Some people are going to like it; some are not going to like it. Is the way it is!" - 🇳🇴 Magnus Carlsen #RapidBlitz



🇳🇴 Magnus Carlsen and Ian Nepomniachtchi have both been crowned as the 2024 FIDE World Blitz… pic.twitter.com/I8946UCZXj

— International Chess Federation (@FIDE_chess) January 1, 2025