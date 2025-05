ЂОКОВИЋ НАКОН „СТОТКЕ“: Хвала свима, посебно мом тиму, треба издржати тај ниво лудила који некад имам на терену

– Остане горак укус када добијем меч на овај начин. Мислим да је Хуркач више заслужио да победи, играо је сјајно ове седмице. Честитке њему и његовом тиму. Уживао сам играјући с њим, али убудуће би наши мечеви могли да буду краћи – кроз смех је рекао Новак.

Српски тенисер се захвалио породици и пријатељима на подршци, а посебно свом тиму.

– Једино што могу да кажем је „хвала“, што сте са мном у добрим и тешким временима. Хвала што сте истрпели неке критике током меча, треба издржати тај ниво лудила који ја некада имам на терену. Ви сте заслужни за ову стотку – рекао је Ђоковић.

HISTORY. AGAIN. 💯@DjokerNole wins his 100th ATP title in Geneva!!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/so4NW0aKLc

— Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025