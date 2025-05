(ФОТО, ВИДЕО) УСПЕО ЈЕ НОВАК: Освојио 100. титулу у каријери и направио увод за 25. гренд слем

Српски ас је победио у финалу АТП 250 турнира у Женеви, након преокрета, Пољака Хуберта Хуркача 2:1 – 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

На овај начин се придружио легендама Џимију Конорсу (109) и Роџеру Федереру (103) који су једини стигли до троцифреног броја титула.

Од 100 Ђоковићевих титула, 24 су највредније, са гренд слем турнира, 40 су са мастерса, а седам на завршних мастерса сезоне.

Био је ово осми дуел Ђоковића и Хуркача и осма победа српског тенисера, након три сата игре. Такође, било је ово прво финале за Новака на последњих пет турнира. У првом сету није било брејка све до вођства Хуркача 6:5. Ђоковић на прву сет лопту Пољака прави двоструку сервис грешку и тако Хуркач стиже до 1:0 у сетовима.

У другом сету ниједан тенисер није стигао до брејка, па се играо тај-брејк. У њему је Ђоковић, који је недавно напунио 38 година, доминирао над 10 година млађим Пољаком и тако увео меч у трећи сет.

На старту трећег сета Хуркач је направио брејк, али је Ђоковић узвратио за изједначење на 4:4. Одлука је пала у тај-брејку, у којем је Србин био бољи и тако после три сата и осам минута стигао до јубиларног пехара у каријери.

Ђоковићу је као освајачу пехара у Женеви припао чек на 90.675 евра и 250 АТП бодова, док је поражени финалиста инкасирао 52.895 евра.

Fierce battle for the Geneva title 🔥 @HubertHurkacz #gonetgenevaopen pic.twitter.com/Ulgu78cWJb

Ђоковић је направио одличну увертиру пред други гренд слем у сезони, Ролан Гарос који почиње у понедељак, на ком ће покушати да се домогне 25. гренд слем титуле.

У првом колу играће против Американца Мекензија Мекдоналда.

109 - Connors

103 - Federer

100 - Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq

— Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025