НОВАКУ НЕЋЕ БИТИ ЛАКО: Ђоковић сазнао пут до 25. гренд слема, први ривал Американац

Тренутно 99. тенисер света никада није играо против освајача 24 гренд слем титула.

Мекдоналд је својевремено био и 37. на АТП листи, што је његов најбољи резултат у каријери.

У другом колу Новаку ће противник бити Корентан Муте или квалификант, а Ђоковић се налази у половини где би се у евентуалном четвртфиналу састао са Александром Зверевим, док би у полуфиналу играо против Јаника Синера.

Potential men's singles quarter-finals (by seeding)



(1) Sinner vs Draper (5)



(3) Zverev vs Djokovic (6)



(4) Fritz vs Musetti (8)



👑 (2) Alcaraz vs Ruud (7)#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2025