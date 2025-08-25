НОВАКА МУЧИЛИ ЖУЉЕВИ, АЛИ УПИСАО ЈЕ ТРИЈУМФ: Након три сата „сломио“ Американца за друго коло УС опена
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у друго коло УС Опена.
На старту је савладао младог Американца Лернера Тијена резултатом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
Меч је трајао два сата и 24 минута, а Ђоковић је имао проблема само у другом сету, када су га мучили жуљеви.
Он је постао први играч у Опен ери са 75 узастопних победа у првим колима на грен слемовима.
Наредни ривал биће му још један Американац Закари Свајда, који је савладао Мађара Сомбора Пироша 6:4, 6:2, 7:5.