НОВАКА МУЧИЛИ ЖУЉЕВИ, АЛИ УПИСАО ЈЕ ТРИЈУМФ: Након три сата „сломио“ Американца за друго коло УС опена

Фото: TANJUG/AP Photo/Frank Franklin II

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у друго коло УС Опена.

На старту је савладао младог Американца Лернера Тијена резултатом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

Меч је трајао два сата и 24 минута, а Ђоковић је имао проблема само у другом сету, када су га мучили жуљеви.

Он је постао први играч у Опен ери са 75 узастопних победа у првим колима на грен слемовима.

Наредни ривал биће му још један Американац Закари Свајда, који је савладао Мађара Сомбора Пироша 6:4, 6:2, 7:5.

 

