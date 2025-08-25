ДОСТА ЧУДАН МЕЧ, МОГЛО ЈЕ И БОЉЕ – Ђоковић открио кључ тријумфа: Изборио сам се с нервима
Новак Ђоковић победио је на старту УС опена Американца Лернера Тијена (3:0) и пласирао се у друго коло последњег гренд слема у сезони.
– Могло је и боље, посебно у другом сету, али све у свему добар начин да се започне турнир. Доста чудан меч, први сет тек нешто преко 20 минута, други сет сат и 20 минута. Доста другачији сетови, мислим да је кључ био да се изборим са нервима у другом сету, а када сам то успео почео сам да осећам боље и завршио меч у добром светлу – истакао је Ђоковић на конференцији за медије.
Ђоковић је успешно започео свој 19. грен слем, против играча који има исто толико година.
– Он је дупло млађи од мене, то је невероватно! Када уђете у касне тридесете, ради се о томе да се сачува енергија за оно што је најбитније. Тело се не опоравља брзо као раније, тако да се трудим што је више могуће да имам менталну свежину како бих се такмичио са млађим играчима. И даље имам жељу да се борим, а публика ми помаже у томе и даје енергију. Некада бих волео да сам млађи, али морам да останем захвалан на сјајној каријери коју сам имао и овде у Њујорку и свугде. Желим да наставим да се такмичим и надам се да сви уживате у мом тенису – закључио је Ђоковић.