(ФОТО, ВИДЕО) ЗНА СЕ КО ЈЕ ГЛАВНИ У МЕЛБУРНУ: Сјајни Новак Ђоковић победио младог Алкараза, иде на Зверева у полуфиналу Аустралијан опена

На првом гренд слему у сезони најбољи тенисер света савладао је након преокрета Карлоса Алкараза 3:1 (4:6, 6:4, 6:3, 6:4) и пласирао се у полуфинале турнира у Мелбурну, где га чека Немац Александар Зверев.

Права тениска посластица виђена је на „Род Лејвер арени“ јер су обојица приредила одличну и атрактивну игру, али је ипак бољи био десетоструки шампион Аустралијан опена Новак Ђоковић.

Наш ас се пласирао у 12. полуфинале у Аустралији, у којој јуриша на 100. титулу у каријери, 11. у „земљи кенгура“. Освојио је и јубиларних 300 сетова на овом турниру, а када се завршио дуел имао је 301.

Ово је за Новака и јубиларно 50. полуфинале на гренд слемовима.

Србин је 15 година старији од Алкараза, који ће морати да се задовољи овом фазом такмичења. У међусобним дуелима сада је 5-3 за Новака. Био је ово њихов први сусрет на гренд слему на бетонској подлози, а пре тога су играли на Ролан Гаросу када је Ђоковић победио, док је Шпанац славио у оба на Вимблдону.

Српски тенисер је у другом гему првог сета искористио брејк лопту и одузео сервис противнику. Алкараз је узвратио у следећем гему и дошао до брејка.

Потом се играло гем по гем. Шпански тенисер је у деветом гему искористио трећу брејк лопту и повео 5:4. Ђоковић је затим отишао у свлачионицу и затражио медицински тајм-аут због проблема са бутним мишићем. Меч се наставио, а Алкараз је сачувао свој сервис и освојио први сет.

Српски тенисер је у другом гему другог сета дошао до брејка. Оба тенисера су чувала свој сервис до петог гема када је Алкараз одузео сервис српском тенисеру. Ђоковић је потом у шестом гему пропустио две брејк лопте. Затим се играло гем за гем. Српски тенисер је у 10. гему искористио прву од три брејк лопте и тако изједначио на 1:1 у сетовима.

Алкараз је на почетку трећег сета спасио три брејк лопте, две у другом гему и једну у четвртом. Ђоковић је до брејка у дошао шестом гему, а потом је Алкараз узвратио у следећем гему и смањио на 4:3.

Српски тенисер је у осмом гему искористио прву од три брејк лопте и одузео сервис противнику. Затим је задржао сервис и освојио трећи сет.

Ђоковић је четврти сет почео брејком у првом гему. Шпански тенисер је потом у четвртом гему пропустио брејк лопту. Српски тенисер је у седмом гему имао једну прилику за брејк, али је Алкараз сачувао сервис. Алкараз је у следећем гему пропустио две брејк лопте. Српски тенисер је задржао сервис до краја сета четвртог и дошао до победе.

