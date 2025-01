МЕДВЕДЕВ СЕ МУЧИО ПРОТИВ 418. НА СВЕТУ: Рус у другом колу Аустралијан опена, крај за Рубљова, Рибакина експресно

Меч је трајао три сата и осам минута. Медведев је пети тенисер света, док се Самреј налази на 418. месту АТП листе.

Руски тенисер ће у другом колу играти против Американца Лернера Тијена, који је победио Аргентинца Камила Уга Карбеља 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, 5:7, 6:4.

Melbourne welcome to Daniil Medvedev 😌🥰



A marathon in his first round match itself, Medvedev triumphs 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @DaniilMedwed • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/65AKs28a1J

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2025