НОРИ ДО ИЗНЕНАЂЕЊА У ПАРИЗУ: Елиминисао Медведева, Димитров предао меч, Мира Андрејева лагано

Он је славио резултатом 3:2 (7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5) после великих преокрета и три сата и 52 минута игре.

У првом сету је 11. на АТП листи Медведев први стигао до брејка, али је затим 81. са листе Нори направио два и тако повео 1:0. Нори је на старту другог сета направио два брејка, касније је једном изгубио сервис, али то му није сметало да поведе 2:0 у сетовима.

У трећем сету Медеведеву је био довољан један брејк да смањи на 1:2. Рус је четврти сет добио захваљујући два брејка.

Twists and turns 😮



Daniil Medvedev and Cameron Norrie kept us guessing until the very end. Watch the highlights right here. #RolandGarros pic.twitter.com/yMKSYTioee

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2025