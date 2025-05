НОВАК КРЕНУО ПО 25. ГРЕНД СЛЕМ: Рутински у првом колу против Мекдоналда на Ролан Гаросу

Најбољи играч света, који у Паризу иде на 25. гренд слем титулу, победио је у првом колу Американца Мекензија Мекдоналда 3:0 – 6:3, 6:3, 6:3.



— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2025