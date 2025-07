ОГЛАСИО СЕ ЂОКОВИЋ још једном после пораза од Синера

Српски тенисер је елиминисан у полуфиналу Вимблдона, јер је од њега био бољи Италијан Јаник Синер.

"Желим да честитам Јанику на сјајном издању. Било је сјајно вратити се на Вимблдона, делити узбуђења и имати моју породицу уз мене. Хвала ти Вимблдоне, ти си турнир мојих снова. И такође хвала навијачима, ваша подршка ми много значи. Имате моје срце. Видимо се ускоро", написао је Новак.

Ђоковић је тако остао на броју од 24 грен слем титуле, а доживео је пети узастопни пораз од првог тенисера света Јаника Синера, који ће у финалу играти против Шпанца Карлоса Алкараза.

I want to congratulate Jannik on a great performance.👏 It’s been very special being back at SW19, sharing the buzz and having my family with me. Thank you Wimbledon, the tournament of dreams 🍓. And to the fans, your support means everything. You have my heart. 🫶🏼 See you soon pic.twitter.com/NPn8G420Sq

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 12, 2025