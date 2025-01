НОВАК ДОБИЈА СТАТУУ НА АУСТРАЛИЈСКОМ ОПЕНУ? Разлог је логичан, Ђоковић је рекордер зурнира са десет титула

Крејг Тајли, директор првог грен слема сезоне је најавио ову жељу, а разлог је логичан – Ђоковић је рекордер турнира са десет титула.



– Ђоковић је заслужује – истакао је Тајли.

наче на комплексу у Мелбурн парку, уз Род Лејвер арену, простире се низ статуа са разним великанима ове игре, углавном домаћим. Наравно, Ђоковићеви подвизи на овом турниру превазилазе све националне оквире па је сасвим логично да буде испоштован на овај начин.

Пре неколико година је лансирана вест да ће главни стадион добити име по Новаку Ђоковићу, али испоставило се да је то измишљотина, поготово јер она носи име најбољег тенисера Аустралије свих времена, Рода Лејвера.

Вероватно је намера људи у Мелбурну инспирисана одлуком Ролан Гароса да постави статуу Рафаела Надала, рекордера са 14 титула на овом легендарном париском стадиону.

🚨 Breaking : Novak Djokovic will be honoured with a Statue at the Melbourne Park (for his 10 AO titles & the Greatest Australian Open Champion).



Tennis Australia president Craig Tiles says “No brainer. He deserves it”. pic.twitter.com/lYgPQsxW1t

— SK (@Djoko_UTD) January 27, 2025