НОВАК И ЕНДИ СПАРИНГОВАЛИ: Кирјос отказао Ђоковићу егзибициони меч

Организатори првог гренд слем турнира сезоне објавили су на друштвеним мрежама да је Ђоковић тренирао са тренером Ендијем Маријем. Ђоковић и Мари су одрадили спаринг меч на одушевљење навијача у Мелбурну.

Ђоковић је у четвртак требало да одигра егзибициони меч са Ником Кирјосом, али је Аустралијанац отказао овај дуел.

