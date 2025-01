ЂОКОВИЋ САВЛАДАО АЛКАРАЗА: Српски тенисер се загрева за први гренд слем у сезони

Српски и британски тенисер су на заједничком задатку – да Новак освоји 25. гренд слем, 11. титулу на Аустралијан опену и јубиларну 100. у каријери.

На тренингу је Ђоковић имао и јаког спаринг партнера, Карлоса Алкараза. Наш ас је добио сет, у ком се противници нису штедели, резултатом 7:5.

Први гренд слем, Аустралијан опен трајаће од 12. до 27. јануара.

Novak Djokovic’s first ever grand slam practice session with Andy Murray as coach ends with him winning an intense practice set against Carlos Alcaraz 7-5.



Extremely high level from both Djokovic and Alcaraz but Djokovic served really well in the important moments. pic.twitter.com/y311Na6jM7

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 7, 2025