ЗВЕЗДА БЕЗ ДВА ШТИХА У НАПАДУ ПРОТИВ ПАФОСА! Тренер Милојевић најавио дуел са Кипранима
Пред фудбалерима Црвене звезде је прва утакмица плеј-офа Лиге шампиона, у којем ће дочекати Пафос.
Дуел са Кипранима је најавио и шеф стручног штаба црвено-белих, Владан Милојевић.
Пре одговора на прво питање, Милојевић је изразио саучешће поводом смрти Дан Тане, као и погибије навијача Сава Делића.
- Озбиљна и добра екипа. Доминантни су уз Арис. Њихове газде су разбиле шесторку у првенству Кипра. Веома добро раде скаутинг. Имају тренера који ради добро скаутинг. Не продају, већ доводе играче. Чека нас тежак задатак. Избацили су и Динамо и Макаби. Моји играчи су свесни да играју против добре екипе, а тако је свака која је у плеј-офу.
Шта је наше највеће оружје? Брзи су, искусни... Биће занимљива утакмица, па ћете видети шта смо спремили - рекао је шеф струке, Милојевић.
- Волео бих да имам све играче на располагању. Арнаутовић и Радоњић се опорављају, па нећемо рачунати на њих.