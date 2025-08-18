few clouds
ЗВЕЗДА БЕЗ ДВА ШТИХА У НАПАДУ ПРОТИВ ПАФОСА!  Тренер Милојевић најавио дуел са Кипранима

18.08.2025. 14:34 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Фото: youtube prinstcrin/ Sport Klub

Пред фудбалерима Црвене звезде је прва утакмица плеј-офа Лиге шампиона, у којем ће дочекати Пафос.

Дуел са Кипранима је најавио и шеф стручног штаба црвено-белих, Владан Милојевић. 

Пре одговора на прво питање, Милојевић је изразио саучешће поводом смрти Дан Тане, као и погибије навијача Сава Делића. 

- Озбиљна и добра екипа. Доминантни су уз Арис. Њихове газде су разбиле шесторку у првенству Кипра. Веома добро раде скаутинг. Имају тренера који ради добро скаутинг. Не продају, већ доводе играче. Чека нас тежак задатак. Избацили су и Динамо и Макаби. Моји играчи су свесни да играју против добре екипе, а тако је свака која је у плеј-офу. 

Шта је наше највеће оружје? Брзи су, искусни... Биће занимљива утакмица, па ћете видети шта смо спремили - рекао је шеф струке, Милојевић.

- Волео бих да имам све играче на располагању. Арнаутовић и Радоњић се опорављају, па нећемо рачунати на њих.

 

фк црвена звезда владан милојевић лига шампиона
Спорт Фудбал
