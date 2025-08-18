clear sky
ЈСД Партизан и КЖК Партизан организују догађај посвећен промоцији женске кошарке у оквиру обележавања 80 година постојања ЈСД Партизан!

18.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кошарка
Фото: КЖК Партизан

Поводом великог јубилеја – 80 година постојања ЈСД Партизан, Кошаркашки женски клуб Партизан у сарадњи са Југословенским спортским друштвом организује посебан спортски догађај посвећен промоцији женске кошарке, тимским вредностима и улагању у младе спортисткиње.

Догађај ће бити одржан у уторак 26. августа 2025. године на кошаркашким теренима на Калемегдану, од 17:30х и окупиће све селекције КЖК Партизан, укључујући и први тим.

Посетиоци и гости ће имати прилику да уживају у симулираним утакмицама, приказу индивидуалних и тимских вештина, те у директном увиду у рад са младим кошаркашицама које чине будућност клуба.

КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан

Управа КЖК Партизан у нову сезону улази са амбициозним тимом и снажним стручним штабом, док ЈСД Партизан овим догађајем још једном потврђује своју стратешку посвећеност развоју свих клубова у свом саставу, уз јасан фокус на оснаживање женског спорта.

Позивамо све љубитеље и поштоваоце Партизана, од најмлађих до старијих генерација, да дођу на Калемегдан и учествују у овом значајаном догађају, који представља спој традиције, спортског духа и јасне визије за будућност.
 

партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
