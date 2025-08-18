СВЕТСКЕ СПОРТСКЕ ЗВЕЗДЕ У САРАЈЕВУ: Финале у Сплиту, Обрадовић постаје нови амбасадор Спортских игара младих

У Сарајеву ће од 21. до 23. августа биће обележено 15 година Плазма Спортских игара младих у Босни и Херцеговини.

Овај догађај је увертира за међународно финале Плазма Спортских игара младих, које ће бити одржано у Сплиту од 24. до 26. августа.

У саопштењу се наводи да ће се у Сарајеву окупити чак 1.500 малишана из четири земље - Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније, којима ће бити организован тродневни боравак испуњен такмичењима, дружењем и разгледањем града.

Организатори су навели да ће Ол-стар деј спорта да обухвати:

– Еколошку радионицу "Zero Waste - Буди део игре - Чувајмо нашу планету". На едукативном полигону деца учесници Међународне завршнице још једном ће показати како спорт и екологија иду заједно те ће на забаван начин презентовати разврставање отпада.

– Ревијални шаховски турнир, на којем ће велемајстори попут Аркадија Дворковича, председника ФИДЕ - Светске шаховске организације и других одиграти симултанку против 20 најбољих младих шахиста из све четири земље, у друштву пријатеља Игара, спортиста, политичара и спонзора. Боје Србије браниће млади шахисти из Крушевца.

– Између две ватре - где ће Србију представљати екипа са Златибора "Chicken Nuggets", ОШ "Благоје Полић" из Прибоја и "Рибникарци" из ОШ "Владислав Рибникар" из Београда.

– Ревијални турнир у „Kinder Joy of moving у уличној кошарци“ - екипу Србије чиниће "Банане" из Апатина.

– Ревијална фудбалска утакмица - за крај дана фудбалску утакмицу заиграће најбољи мали фудбалери Игара из Србије (екипа 'Мандарине' из Апатина), Хрватске, Словеније, БиХ против Ол-стар тима у саставу: председник УЕФА и амбасадор Игара Александер Чеферин, Предраг Мијатовић, Насер Ал-Келаифи, Стилијан Петров, Жулијен Ескуде, Владимир Шмицер, Кристијан Карембе, Алистер Кемпбел, Шиме Врсаљко, Горан Иванишевић, Жељко Обрадовић, Аитор Каранка, Славен Билић, Аљоша Асановић, Немања Видић, Мехмед Баждаревић, Марио Станић, Сенијад Ибричић и Емир Спахић.

На Ол-стар фудбалској утакмици судиће један од најпознатијих европских арбитара Маурисио Маријани.

У саопштењу се наводи да ће дводневни програм у Сарајеву пратити бројни гости и пријатељи Игара међу којима су спортске легенде и познате личности из света политике, бизниса и културе, који долазе да подрже мисију промоције здравог живота, спорта, фер-плеја и солидарности.

За крај прославе јубилеја, 22. августа у сарајевској Градској већници биће уприличена свечана церемонија проглашења новог амбасадора Игара - Жељка Обрадовића, најтрофејнијег тренера у историји европске кошарке.

– Обрадовић ће бити проглашен за новог амбасадора Плазма Спортских игара младих и на тај начин ће се придружити великој СИМ породици амбасадора међу којима су: председник УЕФА Александер Чеферин, председник ПСЖ-а Насер Ал-Кхелаифи, бивши европски повереник и посебан изасланик за Кипар Јоханес Хан, председник Светске шаховске организације Аркади Дворкович, као и спортисти: Лука Модрић, Предраг Мијатовић, Даријо Срна, Немања Видић, Славен Билић, Шиме Врсаљко и многи други – додаје се у саопштењу.

Пренос Ол стар деј програма из Сарајева гледаоци ће моћи да прате уживо у чак 14 земаља, на ТВ Н1, Арена Спорту и Спорт клубу.

– Сплит ће од 24. до 26. августа поново бити домаћин великог међународног финала Плазма Спортских игара младих. Као и сваке године, са великим интересовањем и нестрпљењем финала очекује 820 деце која ће се такмичити, али и бројни покровитељи, пословни партнери, пријатељи Игара и представници локалних самоуправа из четири земље учеснице. У десет спортских дисциплина - мали фудбал Coca Cola cup, мали фудбал за 2014. годиште и млађе, рукомет, улични баскет 3x3, шах, одбојка, одбојка на песку, између две ватре, трка на 60 метара, тенис и стони тенис - одмериће снаге најбољи појединци и екипе узраста од 6 до 16 година из Србије, Хрватске, БиХ и Словеније", наводи се у саопштењу.

– Боје Србије у Сплиту браниће наши мали шампиони из чак 47 места и градова. Они не иду само да освоје медаље - већ и да покажу шта значи фер-плеј, да склопе нова пријатељства и поделе радост игре са вршњацима из региона. Након такмичења, уследиће традиционална свечана завршница на сплитској Риви - фешта спорта, пријатељства и добре енергије, уз концерт Луке Нижетића", додаје се у саопштењу.

Сви заинтересовани ће моћи да прате уживо пренос финала "Цоца-Цола Цупа" и свечаног затварања Игара на ТВ Арена спорт.

У саопштењу се наводи да је ове сезоне у све четири земље учествовало 353.848 деце, док је од оснивања Плазма Спортских игара младих кроз такмичења прошло више од 3.440.000 учесника.

– Кроз спорт и дружење, као и едукативне радионице Zero waste, СИМ промовише заштиту животне средине и кампању 'Пружам руку, не подмећем ногу' у сарадњи са Дунав осигурањем - усмерену против свих облика насиља. Игре пружају младима позитивну алтернативу, шире вредности пријатељства, солидарности и фер-плеја и јачају регионално заједништво. Велику подршку манифестацији пружају бројни и светске институције - МОК, УЕФА, ФИДЕ, ФИБА, Европска комисија, као и компаније Бамби, Coca Cola HBC, НИС, Банка Поштанска штедионица, Дунав осигурање, Милениум тим, Подравка, Топпс, Телеком Србија, Винер штедише осигурање, УЕФА фондација. Плазма Спортске игре младих нису само такмичење - оне су покрет који деци пружа осмех, наду и прилику да кроз спорт граде бољу будућност – закључује се у саопштењу.