ЕЛШНИКОВИ РОДИТЕЉИ БИЦИКЛОМ ОД СЛОВЕНИЈЕ ДО МАРАКАНЕ: Подршка за један од најважнијих мечева у каријери
18.08.2025. 14:43 14:45
Фудбалери Црвене звезде играју у уторак у 21 час против Пафоса прву утакмицу плеј-офа за Лигу шампиона.
Тимију Максу Елшнику је у понедељак стигла подршка на два точка. Његови родитељи дошли су бициклима из Златоличја у Словенији на Маракану, право са терена где је њихов син почео да игра фудбал, како би бодрили Црвену звезду против Пафоса.
– Поносни на Тимијев пут и успех, његови најближи нису желели да пропусте прилику да га подрже у једном од најважнијих мечева у каријери. Звезда је породица – написао је ФК Црвена звезда на Фејсбук профилу.