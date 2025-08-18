few clouds
24°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕЛШНИКОВИ РОДИТЕЉИ БИЦИКЛОМ ОД СЛОВЕНИЈЕ ДО МАРАКАНЕ: Подршка за један од најважнијих мечева у каријери

18.08.2025. 14:43 14:45
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде играју у уторак у 21 час против Пафоса прву утакмицу плеј-офа за Лигу шампиона.

Тимију Максу Елшнику је у понедељак стигла подршка на два точка. Његови родитељи дошли су бициклима из Златоличја у Словенији на Маракану, право са терена где је њихов син почео да игра фудбал, како би бодрили Црвену звезду против Пафоса.

– Поносни на Тимијев пут и успех, његови најближи нису желели да пропусте прилику да га подрже у једном од најважнијих мечева у каријери. Звезда је породица – написао је ФК Црвена звезда на Фејсбук профилу. 

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај