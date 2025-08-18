КАКВА УВЕРТИРА ЗА СВЕТСКО: Одбојкашице Србије надиграле Холанђанке и освојиле турнир у Кини
18.08.2025. 15:42 15:47
Одбојкашице Србије добро су се припремиле за предстојеће Светско првенство на Тајланду.
Изабранице Зорана Терзића освојиле су турнир Аустигер куп у Шенжену, који им је био последња провера пред планетарну смотру.
Српкиње су у трећем колу, у борби за прво место биле убедљиве против Холанђанки резултатом 3:0 (25:21, 25:20, 25:21). У претходне две утакмице савладане су Бугарке и Канађанке 3:1.
Била је ово последња провера наше селекције пред Светско првенство, на које ће екипа отпутовати у среду. Србија је двоструки узастопни првак света и покушаће да се домогне трећег злата у низу.
Прву фазу такмичења одиграће у Бангкоку, где ће се у групи Х у састати са Јапаном, Украјином и Камеруном. Шампионат почиње у петак и трајаће до 7. септембра.