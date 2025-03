ПРЕКИНУТО „ПРОКЛЕТСТВО“: Циципас из 12. пута коначно освојио титулу

У финалу је савладао Канађанина Феликса Оже-Алијасима резултатом 6:3, 6:3.

Циципас је коначно прекинуо „проклетство“ на турнирима из серије 500, где је изгубио претходних 11 финала.

Трофеј у Дубаију му је 12. у каријери, а донеће му и повратк у Топ 10 на АТП листи, односно девету позицију.

THE WAIT IS OVER 🏆@steftsitsipas shakes off the ATP 500 finals curse to win his 12th ATP Tour title! 🙌@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/pRvYUug0Kl

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2025