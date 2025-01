СИНЕР ДОНЕО ТЕШКУ ОДЛУКУ: Не иде у Ротердам, губи бодове

Синер неће наступити у Ротердаму, где је требало да брани титулу освојену прошле сезоне.



Овај АТП турнир из серије 500 је на званичном сајту објавио Синерово саопштење.

"Након консултација са својим тимом, морали смо да донесемо тешку одлуку и да се повучемо са турнира. Мом телу је потребан одмор после Аустралије. Имам сјајна сећања на освајање титуле пред невероватном публиком у Ротердаму прошле године. Надам се да ћу се ускоро вратити, желим Рихарду и целом тиму сјајан догађај", поручио је Синер.

Поред Синера, са овог турнира повукао се и Григор Димитров, који се повредио у Мелбурну.

Повлачењем Италијана, први носилац постаје Карлос Алкарас, а у жребу су још и Данил Медведев, Алекс де Минор, Андреј Рубљов, Стен Вавринка, Феликс Оже-Аљасим...

Такмичење је на програму од 3. до 9. фебруара.

Jannik Sinner is unfortunately unable to defend his title. Read the full statement here: https://t.co/4cC5t26lcC Get well soon Jannik!#Sinner #ABNAMROOpen

— ABN AMRO Open (@abnamroopen) January 27, 2025