ИТАЛИЈАН БРАНИ ТИТУЛУ: Јаник Синер у финалу Аустралијан опена, Американац Шелтон без шансе

Он је савладао Американца Бена Шелтона резултатом 3:0 (7:6(7:2), 6:2, 6:2), за два сата и 36 минута.

Синер ће у финалу у недељу играти против Немца Александера Зверева, који је раније јутрос стигао до меча за титулу пошто му је Новак Ђоковић предао меч после изгубљеног првог сета.

Италијан ће играти за трећи, а Немац за први гренд слем пехар у каријери.

